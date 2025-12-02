Non bastavano gli insulti ai giornalisti, in particolare modo quelle di sesso femminile. Ora Trump ha deciso di mettere alla gogna i media pubblicando sul sito della Casa Bianca una sezione dedicata a quegli articoli che l’amministrazione Usa ritiene “falsi e fuorvianti”. Non solo: è presente anche una “Hall of Shame”, ovvero una galleria della vergogna e una classifica delle testate con gli articoli considerati falsi. Il Washington Post è stato inserito al primo posto, ma nella “lista nera” figurano anche Msnbc, Cbs News, Cnn, New York Times, Politico e Wall Street Journal. A “vincere” il primo titolo di “Media offender of the week”, invece, sono Boston Globe, Cbs News e The Independent, la cui colpa, secondo l’amministrazione statunitense, è quella di “aver travisato l’appello del presidente Trump affinché i membri del Congresso fossero ritenuti responsabili per aver incitato alla sedizione, dicendo che lui avrebbe chiesto la loro esecuzione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

“I Democratici e i Media Fake News – spiega la Casa Bianca – hanno lasciato subdolamente intendere che il presidente Trump avesse impartito ordini illegali ai membri delle forze armate. Ogni ordine impartito da Trump è stato legittimo: è pericoloso che membri del Congresso in carica incitino all’insubordinazione nelle forze armate degli Usa, e il presidente ha chiesto che ne siano chiamati a rispondere”. Nei giorni scorsi, infatti, in un video diventato virale alcuni senatori democratici invitavano le forze armate a ricordare il giuramento alla Costituzione e a rifiutare eventuali ordini illegali. In una serie di post pubblicati sul social Trump aveva definito quei senatori “sediziosi” e rilanciato una serie di post in cui si parlava di impiccagione e traditori. Quando i media hanno ripreso la notizia sottolineando il linguaggio poco istituzionale di Trump, la Casa Bianca ha accusato i media di aver falsamente suggerito che il presidente Usa avesse invocato esecuzioni, sottolinenando che si trattava solamente di una legittima critica politica ai democratici.