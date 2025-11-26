Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump provocando la reazione del presidente Usa. Secondo l’autorevole giornale, infatti, il tycoon, che ha 79 anni, ha molti meno impegni pubblici e viaggia meno in patria rispetto al suo primo mandato. La maggior parte dei suoi impegni pubblici si concentrano, secondo il giornale, tra mezzogiorno e le 17:00. “La realtà è più complicata: Trump, 79 anni, è la persona più anziana ad essere stata eletta alla presidenza, e sta invecchiando” sentenzia il New York Times. Secondo l’analisi dei calendari, il primo impegno di Trump ha inizio alle 12:08, circa due ore dopo quelli programmati durante il primo mandato. Inoltre, il numero totale di apparizioni ufficiali di Trump è diminuito del 39%.

Quando è in pubblico, inoltre, Trump mostra segni di insofferenza. Il quotidiano cita come esempio un incontro avvenuto nello Studio Ovale intorno a mezzogiorno del 6 novembre. Dopo circa venti minuti, il presidente Usa, seduto tutto il tempo, ha chiuso per alcuni istanti gli occhi come ad appisolarsi per diversi secondi. Trump, però, non ha preso bene l’articolo. Sul suo social Truth, infatti, ha scritto: “Ci sarà un giorno in cui sarò a corto di energia, succede a tutti, ma con un esame fisico perfetto e un test cognitivo completo appena fatto di recente, certamente non lo è ora!”. Poi ha insultato l’autrice dell’articolo, la giornalista Katie Rogers: “Chi ha scritto la storia, Katie Rogers, incaricata di scrivere solo cose brutte su di me, è una giornalista di terza grado che è brutta, sia dentro sia fuori”.