Trump senza mascherina allo stadio: indignazione social

Donald Trump senza mascherina sulla tribuna dello stadio dell’Accademia di West Point mentre assiste a una partita di football, circondato da decine di cadetti che invece una mascherina hanno provveduta a indossarla. Sono le immagini (qui un video) che hanno rapidamente fatto il giro della rete e che hanno scatenato una nuova ondata di critiche nei confronti del presidente degli Stati Uniti uscente, accusato di dare un pessimo esempio ai suoi concittadini.

Quello del tycoon è un pessimo esempio soprattutto dopo essere stato colpito lui stesso colpito dal Covid e considerando come ogni giorno sia circondato da persone che sono state contagiate in quella Casa Bianca che nelle scorse settimane si è trasformata in un vero e proprio focolaio di infezioni.

Sui social l’indignazione non si è fatta attendere. “Indossa la mascherina e smetti di mettere i nostri giovani militari a rischio. È un comportamento orribile da parte di un presidente”, si legge su un tweet postato in diretta mentre giocavano le squadre dell’Esercito contro quella della Marina militare. Altri utenti hanno invitato i cadetti ad allontanarsi dal presidente Trump, descritto in altri tweet come “l’unica persona in tutto lo stadio a non indossare la mascherina”.

Le notizie di Esteri di TPI

Potrebbero interessarti L’Ucraina vuole iscrivere Chernobyl nei siti del patrimonio Unesco In Germania lockdown totale da mercoledì: l’annuncio di Angela Merkel Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Germania, Merkel annuncia lockdown totale da mercoledì