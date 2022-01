Trump: “Salviamo gli Stati Uniti, con Biden si rischia la terza guerra mondiale”

Come sempre non le manda a dire Donald Trump, il quale ne ha avute per tutti, e in particolare per l’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di un comizio a Conroe, in Texas. Il Paese sta morendo” ed è arrivato il momento di salvarlo, dice il tycoon. Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l’Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”, dice Trump osservando come con la “debolezza e l’incompetenza di Biden si rischia una terza guerra mondiale”.

Vittima preferita dei suoi strali è come detto Biden: “Dovrebbe inviare truppe al confine con il Messico: solo lo scorso anno cinque milioni di persone hanno attraversato il confine illegalmente”. “Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”, aggiunge l’ex inquilino della Casa Bianca davanti ai suoi fan in giubilo. “Biden ha tradito Israele e ha presieduto alla catastrofe dell’Afghanistan. Con me invece abbiamo costruito la più grande economia al mondo, distrutto l’Isis, riportato le truppe a casa e fronteggiato la Cina”, aggiunge Trump.

“È disdicevole e una disgrazia quello che è accaduto all’America nell’ultimo anno”, prosegue tornando a cavalcare il tema delle elezioni rubate e parlando di sistema elettorale “corrotto”: “siamo un Paese del terzo mondo”. “Nel 2024 ci riprenderemo la Casa Bianca”, aggiunge prima di lanciare la provocazione finale. “Se dovessi correre” alle presidenziali e “dovessi vincere, tratteremo in modo giusto e corretto” coloro che hanno partecipato all’assalto al Congresso del 6 gennaio, anche se questo volesse dire “concedere la grazia”.