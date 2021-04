Donald e Melania Trump “ospiti speciali” per compleanni, matrimoni, video di auguri e condoglianze

Donald Trump fa il suo ritorno in scena in un modo alquanto particolare. Dopo essere stato estromesso da Facebook e Twitter e, soprattutto, dalla Casa Bianca, l’ex presidente degli Stati Uniti dal suo quartier generale di Mar-a-Lago in Florida ha lanciato un nuovo sito web: 45office.com.

Il sito del Tycoon tra le varie sezioni ne prevede una alquanto curiosa. Su 45office.com si possono infatti “prenotare” Donald Trump e la moglie Melania come ospiti speciali per eventi privati come compleanni o matrimoni. “Gli utenti interessati ad avere Donald J Trump o Melania Trump come ospiti di un loro evento, sono invitati a compilare un modulo on line”, si legge sul sito.

Nell’apposito modulo da compilare per godere della presenza di Trump e Melania al proprio matrimonio o alle proprie feste bisogna specificare a chi è rivolto l’invito, se si tratta di un evento dove saranno presenti i media e se, tra gli ospiti, ci saranno personaggi famosi.

Ma non è tutto. In alternativa, è possibile richiedere anche un video saluto di auguri dalla coppia presidenziale personalizzati in base all’occasione: dalla nascita di un figlio a un riconoscimento negli Scout fino ai messaggi di condoglianze. Anche se per il video bisogna attendere. Una dichiarazione sul sito web di Trump infatti recita: “Grazie per il vostro interesse n el ricevere un saluto da Donald J. Trump e Melania Trump per la vostra occasione speciale. Si prega di consentire fino a sei settimane per l’elaborazione della richiesta”.

