Trump: “La guerra finirà molto presto. Se l’Iran ferma il petrolio la colpiremo 20 volte più forte”

Il presidente degli Stati Unti Donald Trump prevede che la guerra contro l’Iran finirà “molto presto”, anche se non entro questa settimana. “Stiamo facendo grandi passi avanti verso il completamento del nostro obiettivo militare”, ha affermato il leader della Casa Bianca ieri, lunedì 9 marzo, in una conferenza stampa al suo club Trump National Doral, vicino a Miami.

Quando un giornalista gli ha domandato se il conflitto si spegnerà questa settimana, Trump ha risposto “No”, ma ha subito aggiunto “Molto presto”. Un altro reporter gli ha fatto notare che, pochi minuti prima della conferenza, il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva scritto su X che, al contrario, la guerra è appena iniziata. Ma il presidente non si è scomposto: “Penso che si possano dire entrambe le cose”, ha replicato.

In una precedente intervista telefonica all’emittente tv Cbs News, Trump aveva dichiarato: “Penso che la guerra sia praticamente completa”. E in un incontro a porte chiuse con i membri repubblicani del Congresso aveva detto “Abbiamo già vinto in molti modi, ma non abbastanza”.

Durante la conferenza stampa, il comandante in capo degli Stati Uniti ha spiegato che il conflitto finirà quando l’Iran non avrà più la capacità di usare armi contro Usa, Israele e i loro alleati per un lungo periodo. “È l’inizio della costruzione di un nuovo Paese”, ha detto, sottolineando che gli attacchi contro Teheran hanno già “annientato completamente ogni singola forza in Iran”. “Non hanno una leadership. È tutto saltato in aria”, ha aggiunto, dicendosi poi “deluso” dalla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema del Paese, dopo l’uccisione di suo padre Ali [LEGGI ANCHE: L’Ayatollah nell’ombra: chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran]

Ieri Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, il quale – secondo quanto riferito dal tycoon – sarebbe “rimasto molto colpito da ciò che ha visto” fare dagli Stati Uniti in Iran. “Questa è un’escursione che molti altri non avrebbero fatto”, ha detto il leader della Casa Bianca nel corso della conferenza stampa. “È stato un successo militare, come nessuno ha mai visto prima”.

Il presidente ha poi minacciato l’Iran rispetto al blocco dello Stretto di Hormuz, dove transita circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale. “Se l’Iran facesse qualcosa per fermare il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, verrebbe colpito dagli Stati Uniti d’America venti volte più duramente di quanto lo sia stato finora”, ha avvertito. Se lo faranno, ha aggiunto, “elimineremo obiettivi facilmente distruggibili che renderanno virtualmente impossibile per l’Iran ricostruirsi come nazione: morte, fuoco e furia regneranno su di loro. Ma spero e prego che ciò non accada”

Da Teheran, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie gli ha risposto affermando che “decideranno” loro “la fine della guerra”. L’Iran, hanno ribadito, non permetterà che “nemmeno un litro di petrolio” venga esportato dalla regione se gli attacchi statunitensi e israeliani continueranno.

Ieri le quotazioni del petrolio avevano superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022. Oggi, dopo le parole di Trump sulla possibile fine vicina della guerra, sono scesi sotto i 90 dollari.