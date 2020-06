Gaffe di Trump che ringrazia i medici per il vaccino contro l’Aids | VIDEO

Nel ringraziare medici e scienziati per ciò che stanno facendo nella lotta al Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, così come si può ascoltare nel video in testa all’articolo, ha ricordato le cose straordinarie che hanno fatto in passato, tra cui il vaccino contro l’Aids, che in realtà non esiste. Una vera e propria gaffe che ovviamente non è sfuggita ai presenti, che si trovavano alla Casa Bianca in occasione della cerimonia di firma della riforma della polizia durante la quale il tycoon ha annunciato che la stretta al collo da parte della polizia, quella che ha decretato di fatto la morte di George Floyd, sarà vietata a meno che non sia a rischio la vita dell’agente.

Nell’affrontare l’argomento Coronavirus, il presidente degli States ha dichiarato: “Entro la fine dell’anno, prevedo che avremo un vaccino terapeutico e curativo. Stiamo facendo enormi progressi. Ho a che fare con questi scienziati incredibili e i medici. Ho un grande rispetto per le loro menti” ha affermato Trump che poi ha aggiunto “Hanno inventato cose e negli anni hanno escogitato molte altre cure e terapie. Questi medici e scienziati sono i migliori, i più intelligenti, i più brillanti. E hanno messo a punto il vaccino contro l’Aids”. Una vera e propria gaffe dal momento che nessun vaccino contro l’Aids è stato mai creato. Lo stesso Trump deve essersi accorto dello strafalcione, tanto che poco dopo ha tentato di aggiustare il tiro. “Come sapete sull’Aids ci sono varie cose, e ora molte aziende sono coinvolte – ha dichiarato Trump – L’Aids era una sentenza di morte e ora le persone vivono una vita intera con una pillola”.

