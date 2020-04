La reazione della dottoressa Birx alla proposta di Trump di curare il Coronavirus con iniezioni di disinfettante | VIDEO

È diventato virale il video in cui è immortalata la reazione della dottoressa Deborah Birx alla proposta di Donald Trump di curare il Coronavirus con iniezioni di disinfettante. Nel filmato si vede la faccia più che perplessa del medico alle parole del presidente degli Stati Uniti, che in breve tempo hanno fatto il giro del mondo. Nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta quando in Italia era notte fonda, Trump ha infatti dichiarato che bisognerebbe considerare la possibilità di sottoporre i contagiati da Covid-19 a “iniezioni di disinfettante e candeggina come deterrente”. Il tycoon, inoltre, ha anche valutato l’ipotesi di uccidere il virus all’interno del corpo umani attraverso i raggi ultravioletti: “Supponiamo di colpire il corpo con una luce pazzesca, che siano ultravioletti o solo una luce molto potente, non credo che questo sia stato sperimentato nei test”.

Tutte dichiarazioni che non hanno nessuna validità scientifica e che hanno finito per provocare la reazione sconsolata della dottoressa Birx, la quale, insieme all’ormai noto dottor Fauci, fa parte della task force della Casa Bianca, che ha il compito di studiare soluzioni per limitare il contagio da Coronavirus, che negli Stati Uniti ha già provocato quasi 50mila morti con oltre 800mila casi accertati. La reazione della dottoressa Birx ha ovviamente scatenato i commenti sui social da parte degli utenti che con ironia le hanno espresso solidarietà.

