Trump positivo al Covid, da Pence a Biden chi è esposto al contagio

Dopo la notizia che il presidente Usa Trump, la first lady Melania e la consigliera Hope Hicks (qui un suo profilo) sono risultati positivi al Covid, sorgono dubbi su quante persone all’interno (e all’estero) dell’amministrazione potrebbero essere state esposte al virus. Il protocollo di controllo è stato applicato anche al al vice presidente Mike Pence, al consigliere Jared Kushner e, con tutta probabilità agli altri componenti dell’entourage, vale a dire Ivanka Trump e al capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. Il vice presidente Pence ha avuto contatti ravvicinati con Trump e la first Lady nei giorni recenti. Secondo i media Usa, è quasi certo che il vice presidente dovrà mettersi in quarantena.

Capire chi è stato esposto al virus non è semplice. L’avversario delle prossime presidenziali, il candidato Joe Biden è potenzialmente in pericolo. Soltanto due giorni fa, Biden è stato il co-protagonista del dibattito televisivo nel quale i due candidati alla Casa Bianca si sono sfidati in diretta. Quanto sono stati a distanza? “Probabilmente non hanno passato molto tempi vicini, sono anche entrati da ingressi differenti. Ma anche lui dovrà sottoporsi al test. E con lui tutti i membri dello staff. Sarà fondamentale”, spiega Sanjay Gupta, corrispondente della sezione Salute della Cnn.

Classe 1942 e originario di Scranton in Pennsylvania, Joe Biden dopo essersi laureato in Giurisprudenza all’Università di Syracuse ha iniziato a lavorare come avvocato. La sua vita è segnata da un gravissimo lutto familiare, con la moglie e la figlia che nel 1972 morirono in un incidente stradale, con gli altri due figli della coppia che rimasero feriti. Il primogenito Beau, scampato al sinistro, è poi morto a soli 46 a causa di un male incurabile.

