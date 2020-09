“Cambieremo regole del dibattito presidenziale”: l’annuncio della Commissione Usa

La Commissione Usa sui dibattiti presidenziali ha annunciato che il confronto tra il presidente Donald Trump e l’ex vicepresidente Joe Biden ha reso necessaria una revisione del format del dibattito “per garantire una discussione più ordinata”. Dopo aver elogiato Chris Wallace, l‘anchorman di Fox News moderatore dell’incontro-scontro tra il presidente uscente e lo sfidante democratico che ha avuto luogo martedì 29 ottobre a Cleveland, in Ohio, la Commissione ha fatto sapere che “prenderà attentamente in considerazione dei cambiamenti che adotterà e annuncerà a breve”. Il primo dei tre dibattiti presidenziali in programma nelle prossime settimane, quelle che separano gli elettori statunitensi dalle Elezioni del 3 novembre, è stato definito dai commentatori “il peggiore di sempre”, per i toni a dir poco accesi, gli insulti e gli attacchi a muso duro volati tra i due candidati alla presidenza Usa, che secondo gli analisti non hanno aiutato i cittadini indecisi a orientarsi nella scelta.

Una vera “rissa verbale” che, evidentemente, non ha fatto presagire nulla di buono per gli incontri che ancora attendono Trump e Biden, considerato che i dibattiti presidenziali sono per i cittadini appuntamenti solenni nell’ambito di ogni campagna elettorale, con un impatto notevole sul risultato delle elezioni. I due candidati si incontreranno nuovamente a Miami il 15 ottobre. La prossima settimana invece, nello Utah, sarà il momento del dibattito dei candidati vicepresidenti: Kamala Harris contro Mike Pence. A Salt Lake City il livello del dibattito sarà, si spera, tutta un’altra storia.

Leggi anche: 1. “Il peggior dibattito di sempre”: la sfida fra Trump e Biden non aiuta gli elettori a scegliere 2. Elezioni Usa 2020: com’è andato il primo dibattito tv tra Donald Trump e Joe Biden 3. Slogan rimasticati, insulti e un arbitro debole: il match senza il colpo del KO tra Trump e Biden (di G. Gramaglia)

Potrebbero interessarti Agire per proteggere: al fianco dei più deboli nei villaggi congolesi Cina, bimbo positivo alla peste bubbonica: contea in stato d'emergenza Polonia: l'estrema destra vuole vietare l'aborto anche in caso di malformazione del feto