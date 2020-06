Scorpione si nasconde tra le banane: la scoperta shock di una coppia dopo la spesa al supermercato

Trovano uno scorpione tra le banane comprate al supermercato

Compra le banane in un supermercato e, una volta rientrato a casa, scopre che all’interno della frutta si nascondeva uno scorpione mortale. L’incredibile vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a un costruttore di Farnham, nel Regno Unito. Secondo quanto ricostruito dai media locali, Matt Fry, di 46 anni, e la sua compagna, la 35enne Monika Vasyl, stavano sistemando la spesa, che avevano fatto poco prima in una nota catena di supermercati, quando hanno visto uno scorpione tra le banane che avevano acquistato. Inizialmente i due pensavano che l’animale fosse morto, ma poi la creatura si è mossa ed ha iniziato a camminare sul pavimento dell’abitazione dove vive la coppia.

Dopo lo spavento iniziale, Matt è riuscito a intrappolare lo scorpione in un barattolo e a consegnarlo al Surrey and Hampshire Reptile Rescue. Dopo qualche ricerca, la coppia ha scoperto che lo scorpione è una corteccia della Florida, che può causare arresto cardiaco e persino la morte. “Ha viaggiato molto dalla Florida per arrivare al supermercato” ha commentato con ironia Matt, che poi ha aggiunto: “Ad essere onesti, con le disposizioni per il Coronavirus, è l’ultima cosa che ti aspetteresti di ritirare al supermercato in questo momento”. La coppia, che ha avvertito immediatamente la catena di supermercati dell’inconveniente, ha anche commentato: “D’ora in poi faremo molta più attenzione a quando compreremo la frutta e la verdura”.

