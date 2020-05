Litigano per il tablet, quindicenne uccide a martellate la sorella di 10 anni

Quindicenne uccide a martellate la sorella di 10 anni per un tablet: è quanto accaduto nella città di Taraz, nel nord del Kazakistan lo scorso 13 maggio. Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani, Aleksey, di 15 anni, ha aspettato che sua sorella Luda, di 10 anni, andasse a dormire, per colpirla con diverse martellate alla testa e ucciderla. A scatenare la rabbia dall’adolescente sarebbe stato un tablet. Una vicina di casa, infatti, ha raccontato di aver visto litigare i due in giardino a causa di un tablet. A quanto pare, lui voleva tenere il dispositivo elettronico per giocarci, mentre lei ne aveva bisogno per studiare.

Una volta terminata la lite, Aleksey avrebbe atteso che la sorella si addormentasse per ucciderla. Il ragazzo, infatti, ha preso un martello e ha ripetutamente colpito la sorella, sfondadole il cranio. Dopodiché ha portato il cadavere della ragazzina fuori dalla sua abitazione e riposto accanto al recinto della casa dei vicini. Una volta rientrato in casa, si è cambiato i vestiti e ha detto ai suoi genitori che Luda era scomparsa. Una volta chiamate le autorità, l’adolescente ha confessato l’omicidio, dichiarando di aver ucciso la sorella perché gli aveva preso il tablet.

