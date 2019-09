Transessuale riceve la foto di un pene in chat: la sua risposta è geniale

Una transessuale riceve la foto (non richiesta) del pene di un uomo, ma si vendica della molestia con una risposta a dir poco geniale.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa Faye Kinley sui suoi profili social. Faye, nata biologicamente uomo ma attualmente in una fase di transizione ha, come sottolineato da se stessa persino nella biografica di Twitter, ancora il pene.

L’uomo che l’ha molestata inviando la foto del suo membro non era a conoscenza di questo particolare e pensava che Faye fosse una donna a tutti gli effetti. Così, ha pensato bene di molestarla inviandole una foto, assolutamente non richiesta, del suo pene, scrivendo, così come mostra lo screenshot che Faye ha pubblicato sui suoi profili social, “Hey sei così sexy”.

La risposta di Faye, però, è stata a dir poco geniale.

La transessuale, infatti, ha pensato bene di rendere pan per focaccia, inviando all’uomo una foto del suo pene.

Quando l’uomo si è reso conto di ciò che stava accadendo ha risposto a Faye che stava bloccando il suo numero e che avrebbe cancellato la loro conservazione.

Interpellata da alcuni quotidiani inglesi, Faye ha dichiarato: “Gli uomini danno di matto quando gli rispondi nello stesso modo in cui ti trattano”. La transessuale, poi, non ha escluso di denunciare l’accaduto alla polizia.

