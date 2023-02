Tragedia in Francia: morti 7 bambini e la loro madre in un incendio. Grave il padre

Nella serata di ieri, 5 febbraio, in una casa a Charly-sur-Marne, nel nord della Francia è esploso un incendio che ha provocato la morte di 7 bambini e della loro madre. Il padre è sopravvissuto, ma ha riportato gravi ustioni. Lo hanno reso noto la gendarmeria e i vigili del fuoco.

Stando alla ricostruzioni della gendarmeria e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, l’incendio sarebbe stato provocato da un’asciugatrice malfunzionante, che si trovava al primo piano della casa. La famiglia si trovava al secondo piano.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Il marito è stato salvato da un vigile del fuoco che abita nei pressi dell’abitazione, prima che arrivassero i colleghi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Nulla da fare, invece per i bimbi, cinque femmine e due maschi, e per la loro madre. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a raggiungere il secondo piano a causa del fumo nero che aveva invaso la casa. Per spegnere le fiamme sono intervenuti 80 vigili del fuoco, che sono riusciti nell’intento solo dopo molte ore di lavoro.