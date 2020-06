Timothée Chalamet, scatti intimi in piscina con la nuova fidanzata

Il divo di “Chiamami col tuo nome”, Timothée Chalamet, 25 anni, è stato immortalato insieme alla nuova fidanzata Eiza Gonzalez in scatti decisamente intimi in piscina. Dopo pochi giorni dall’annuncio del nuovo fidanzamento con l’attrice e cantante messicana di cinque anni più grande di lui, i paparazzi della rivista Just Jared hanno fotografato i due giovani attori durante una vacanza a Cabo San Lucas, in Messico. Gli scatti “hot” hanno suscitato una certa indignazione nei fan, i quali hanno ritenuto inopportuno mostrarsi in quel modo in un periodo delicato come questo a causa dell’emergenza Covid. Ma per i più indulgenti invece sono stati i paparazzi a esagerare, invadendo l’intimità della coppia.

Prima di fare coppia con Gonzales, l’attore statunitense di “Un giorno di pioggia a New York” era fidanzato con la figlia di Johnny Depp, Lily Rose Depp, conosciuta sul set di “The King”.

