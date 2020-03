Coronavirus, il messaggio di Timothée Chalamet a Crema: “Il mio cuore è con te”

Coronavirus, la dedica di Timothée Chalamet a Crema

L’attore Timothée Chalamet ha dedicato un post social a Crema, la città dove ha girato “Call me by your name” (Chiamami col tuo nome) del regista italiano Luca Guadagnino, per cui è stato candidato agli Oscar e per cui ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista.

L’attore 24enne conosce bene Crema e dintorni, oggi fra le zone del nord Italia più colpite dal contagio da Coronavirus. “Sto pensando a tutte le persone nelle zone calde adesso, giovani e anziane, ma Crema il mio cuore è con te” scrive Timothée Chalamet nel tweet dedicato ai luoghi del film in cui interpreta Elio. “Non posso credere che questo stia accadendo” continua l’attore, “mi si spezza il cuore di fronte alle storie che sto leggendo, in posti che conosco. Per favore, cercate di stare al sicuro”.

