Terremoto in Turchia, estratti vivi dopo 28 ore una mamma e i suoi tre figli

All’alba di questa mattina, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti vivi dalle macerie a distanza di 28 ore dal crollo dell’edificio in cui abitavano. La mamma e i bambini sono stati portati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Lo riporta Repubblica.

Il numero delle vittime del terribile terremoto del 6 febbraio tra Turchia e Siria continua a salire. La previsione è di 20mila morti. Le squadre di soccorso sono al lavoro da 24 ore e continuano a scavare per recuperare i corpi.

Stando ai numeri riportati da Afad, la direzione generale dell’Autorità turca per la gestione dei disastri, gli edifici crollati sono 11.302. Un dato destinato a salire, perché la terra continua a tremare.

Ad Hayat un bambino di 5 anni è sopravvissuto al crollo, unico superstite della sua famiglia. Il salvataggio più recente, dopo 29 ore, riguarda una ragazza di 16 anni, recuperata dalle macerie di un edificio di sei piani.