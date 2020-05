Nuova Zelanda, terremoto in diretta tv ma la premier non si scompone | VIDEO

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la Nuova Zelanda, in particolare la zona della costa Sud, non lontano da Wellington. Durante il sisma la premier Jacinda Ardern era in collegamento in diretta tv, impegnata a rispondere alle domande di un’intervista. La donna ha dimostrato un impressionante autocontrollo, e così il video è diventato virale sui social.

“Ryan abbiamo una scossa di terremoto in questo momento”, ha detto il primo ministro neozelandese al giornalista. “Una scossa niente male”, ha aggiunto la Ardern ironicamente e con il sorriso sulle labbra, rassicurando tutti di stare bene.

Leggi anche: 1. Settimana lavorativa di 4 giorni: così la premier della Nuova Zelanda vuole far ripartire l’economia dopo il Coronavirus / 2. Coronavirus, la Nuova Zelanda lo ha quasi sconfitto in due settimane: ecco come

Potrebbero interessarti Israele: trovato anticorpo che uccide il Coronavirus È morta la wrestler Hana Kimura: ipotesi suicidio a causa di cyberbullismo Scrittrice turca in esilio a TPI: “Erdogan vieta Bella Ciao perché è un inno ancora vivo alla resistenza”