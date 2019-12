Terremoto in Albania, l’emozionante video in cui il governo albanese ringrazia i Vigili del Fuoco italiani

Terremoto in Albania, il governo albanese ringrazia i Vigili del Fuoco italiani

“Sono qui a nome del governo albanese, del ministro della Difesa e del capo di stato maggiore della Difesa, per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per aiutarci in questo momento davvero difficile. In Albania abbiamo un’espressione, valida per l’Italia: ‘I buoni vicini si vedono nel momento del bisogno’. Noi abbiamo una lunga storia che ci unisce al popolo italiano”.

“Ci avete dato non una mano, ma tutte le mani per questa situazione. Per ognuno di voi, vigili del fuoco italiani, il capo di stato maggiore ha firmato una lettera di ringraziamento. Per tutto quello che avete fatto. Voglio stringere la mano a ciascuno di voi. Grazie all’Italia”.

Un momento unico ed emozionante in cui un rappresentante del governo albanese si è recato dai vigili del fuoco italiani per ringraziarli del lavoro fatto finora.

Pochi giorni fa, il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta, aveva pubblicamente ringraziato l’Italia per l’importante supporto dopo il terremoto di martedì 26 novembre 2019. “Voglio ringraziare il popolo italiano e le sue istituzioni per il grande contributo in questa tragedia”, ha detto all’Ansa. “Il ringraziamento è doveroso non solo per le squadre altamente professionali che sono al lavoro in questo momento, ma per tutto quello che l’Italia sta facendo per affrontare questa tragedia”.

Il presidente Ilir Meta si è recato in visita in uno dei siti a Durazzo dove i soccorritori scavano ancora alla ricerca di superstiti. Una palazzina è crollata su se stessa, rendendo le operazioni di soccorso ancora più difficili. L’Albania ha chiesto aiuto all’Ue: “L’Italia è da sempre al nostro fianco” a Bruxelles, e “la Commissione è al lavoro: sono certo che presto arriveranno gli aiuti che ci sono stati promessi”, ha aggiunto il presidente albanese.

In queste ore si è invece dimessa la sindaca di Durazzo, dopo un intervento in una tv locale albanese per cui è stata fortemente criticata.

