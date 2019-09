Terremoto Albania: si aggrava il bilancio dei danni e dei feriti

Si aggrava il bilancio del terremoto avvenuto in Albania ieri, sabato 21 settembre. Ci sono almeno 100 feriti e oltre 400 case danneggiate. Dopo la scossa di magnitudo 5.8 di ieri, la terra ha tremato di nuovo: poco dopo mezzanotte è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico

Il sisma è stato avvertito anche sulla costa opposta del mare, in Puglia. Il premier italiano, Giuseppe Conte, ha telefonato al suo omologo albanese, Edi Rama, per offrire il sostegno dell’Italia “per fare fronte alle conseguenze del terremoto”. Telefonate di solidarietà sono arrivate a Tirana anche dal presidente francese Emmanuel Macron e da altri leader europei.

La seconda forte scossa, quella avvenuta dopo mezzanotte, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del sisma del pomeriggio. L’esecutivo albanese è riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di ieri fino a tarda serata sono state registrate 100 lievi scosse di assestamento.

Danni importanti si sono registrati a Tirana e Durazzo, le due città più vicine all’epicentro. Il ministro della Difesa Olta Xhacka, ha spiegato che i danni alle case o a edifici e palazzi sono in gran parte crepe alle mura e ai soffitti. Secondo il ministro della Sanità, Ogerta Manastirliu, sono oltre 100 le persone che hanno chiesto assistenza medica. Sia a Tirana che a Durazzo sono stati allestiti anche alcuni centri di accoglienza.

Dopo il terremoto, il premier albanese Rama ha annunciato di aver annullato il previsto viaggio a New York per partecipare all’Assemblea dell’Onu. Rama che aveva già lasciato Tirana e si trovava a Francoforte ha fatto sapere che sta rientrando in patria.

