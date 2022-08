Taiwan, dopo Nancy Pelosi arriva a sorpresa sull’isola un’altra delegazione del Congresso Usa

Una nuova delegazione di deputati statunitensi è sbarcata questo pomeriggio a Taiwan, a soli 12 giorni dalla contestata visita del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, considerata dalla Cina come un affronto alle sue rivendicazioni di sovranità sul territorio, dando il via a esercitazioni su larga scala. Già stamani 11 caccia cinesi avevano attraversato la “linea mediana” tra Pechino e Taipei.

La delegazione incontrerà alti funzionari dell’isola durante una riunione di due giorni, secondo una dichiarazione dell’American Institute of Taiwan, l’ambasciata ‘de facto’ degli Stati Uniti nel territorio. Il gruppo bipartisan, guidato dal senatore democratico del Massachusetts Ed Markey, discuterà di “relazioni bilaterali, sicurezza regionale, commercio, investimenti, cambiamento climatico e altre questioni di reciproco interesse”. Il senatore è accompagnato dai deputati Alan Lowenthal, John Garamendi, Don Beyer e Aumua Amata Coleman Radewagen. Dalle prime informazioni, la visita non era stata annunciata in precedenza, a quanto riferisce Fox News.

Vice Minister Yui extended the warmest of welcomes to #Taiwan’s🇹🇼 longstanding friend @SenMarkey & his cross-party delegation comprising @RepGaramendi, @RepLowenthal, @RepDonBeyer & @RepAmata. We thank the like-minded #US🇺🇸 lawmakers for the timely visit & unwavering support. pic.twitter.com/XZKoKhnPZO

