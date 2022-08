Dopo la visita della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi, la Cina ha dato il via alle maxi esercitazioni militari nel mare che circonda Taiwan: si tratta delle più grandi manovre militari della storia intorno all’isola.

A dare l’annuncio dell’inizio dell’operazione è stata l’emittente statale CCTV: “Dalle 12:00 di oggi (ore 6 italiane) alle 12:00 del 7 agosto, si svolgerà un’importante esercitazione militare dell’Esercito Popolare di Liberazione”.

Pechino, intanto, è tornata a condannare la visita della Pelosi con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che l’ha definita un’azione “maniacale, irresponsabile e altamente irrazionale”.

Il ministro della Difesa di Taiwan, nel frattempo, ha fatto sapere che l’isola si sta preparando alla “guerra senza cercare la guerra”, mentre il capo della diplomazia Ue Josep Borrell ha condannato su Twitter l’atteggiamento della Cina: “Non è giustificato usare una visita come pretesto per un’attività militare aggressiva nello stretto di Taiwan. È normale e corretto che i legislatori dei nostri Paesi viaggino a livello internazionale. Invitiamo tutte le parti a mantenere la calma, a esercitare la moderazione e ad agire con trasparenza”.

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.

We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022