Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Cina: “Gli Usa pagheranno un prezzo”. Allarme bomba in aeroporto

Cresce la tensione intorno alla possibile visita della speaker della Camera dei rappresentanti americana, Nancy Pelosi a Taiwan. L’aereo Usa che ha portato in Malaysia la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha lasciato la capitale Kuala Lumpur, secondo quanto riferiscono i media locali e il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24. A causa delle strettissime misure di sicurezza, i media non hanno potuto verificare visivamente la presenza a bordo di Pelosi e della sua delegazione.

L’attesa è, ora, per il previsto atterraggio all’aeroporto Songshan di Taipei, che secondo le indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano di Taiwan Liberty Times, è previsto per le 22.20 ora locale, le 16.20 in Italia.

Previsto, secondo alcune fonti, un incontro con la presidente taiwanese Tsai Ing-Wen, che non ha rilasciato dichiarazioni a conferma o smentita della visita. L’ipotesi di un faccia a faccia ha causato nelle ultime ore nuove tensioni politiche tra Usa e Cina e ulteriori tensioni militari nello Stretto di Taiwan. La Cina ha infatti avvertito che gli Stati Uniti “pagheranno un prezzo” se Pelosi visiterà Taiwan. Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni.

Intanto Taiwan ha rafforzato le misure di sicurezza a causa della minaccia di una bomba in vista della prevista visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi. Lo scalo interessato, secondo quanto riferisce l’agenzia ufficiale dell’isola Cna, è quello dell’aeroporto internazionale di Taoyuan, mentre la speaker è attesa a quello di Songshan, usato per fini civili e militari.