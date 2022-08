Taiwan: “Cina prepara invasione dell’isola. Le manovre militari proseguono”

La Cina sta usando le esercitazioni aeree e marittime intorno a Taiwan per preparare l’invasione dell’isola e per cambiare lo status quo nella regione dell’Asia-Pacifico. È quanto ha detto il ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu, secondo cui “la Cina ha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all’invasione di Taiwan”. Parlando in una conferenza stampa, Wu ha aggiunto che “la vera intenzione di Pechino è quella di alterare lo status quo nello Stretto di Taiwan e nell’intera regione dell’Asia-Pacifico”.

Il ministro ha poi voluto ringraziare gli alleati occidentali, compresi gli Stati Uniti dopo la visita di Pelosi, per aver resistito alla pressioni della Cina. “È stato un chiaro messaggio al mondo che la democrazia non si piegherà all’intimidazione dell’autoritarismo”, ha detto.