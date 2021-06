Una donna di 39 anni ha investito e ucciso con la sua auto il figlio di 14 mesi, facendo manovra. Una tragedia avvenuta un paio di giorni fa in Svizzera, nel paesino di Rümikon, nel nord del Paese, al confine con la Germania. A nulla purtroppo è servito il tempestivo arrivo dei soccorsi, anche attraverso un elicottero.

Il piccolo infatti non ce l’ha fatta ed è morto sul posto per le gravi ferite riportate. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui è stata aperta un’inchiesta. La zona è stata transennata per consentire i rilievi del caso, da parte del pubblico ministero titolare dell’indagine e della Polizia cantonale del’Argovia. Bisognerà accertare in particolare se la donna prima di mettersi al volante avesse assunto alcol o droghe, e in quel caso avrebbe gravi conseguenze dal punto di vista giudiziario. I familiari del bambino, compresa ovviamente la madre, sono assistiti da un team di psicologi.