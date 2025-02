Svezia, sparatoria in una scuola a Örebro: almeno 5 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi, martedì 4 febbraio 2025, in una sparatoria avvenuta intorno alle 12:30 in una scuola della città di Örebro, situata a circa 200 chilometri a ovest della capitale Stoccolma. La notizia è stata confermata dalla polizia svedese, che ha invitato la popolazione a tenersi lontana dalla zona.

“Si è verificata una sparatoria nella scuola”, ha fatto sapere la polizia locale sul proprio sito-web, riferendosi all’istituto Campus Risbergska, nella zona di Västhaga. “È stato confermato che cinque persone sono state colpite da un’arma da fuoco. Nessun agente di polizia è stato ferito”. Tra le vittime, ha dichiarato in conferenza stampa il comandante della polizia locale di Örebro, Roberto Eid Forest, figura anche il presunto aggressore, sul cui conto però “è troppo presto per rilasciare dichiarazioni”.

“Sospettiamo che l’autore del gesto sia una delle persone ricoverate in ospedale”, ha dichiarato il comandante della polizia locale. “Continuiamo a ispezionare la scuola e a concentrarci sul lavoro di messa in sicurezza. Abbiamo ospitato studenti e personale in più scuole perché non conoscevamo l’autore del reato, né quali sarebbero state le sue mosse successive, né se fossero in programma altri attacchi. Ora non lo crediamo più e abbiamo iniziato l’evacuazione”, ha aggiunto Forest. “Tuttavia, non vogliamo che né il pubblico né altre persone siano presenti sulla scena, l’operazione è ancora in corso”.

“La situazione è molto grave”, ha detto il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer all’agenzia di stampa svedese TT. “La polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi”. Si tratta di una “situazione molto difficile”, ha rimarcato il comandante della polizia locale, Forest. Gli agenti hanno isolato sei plessi scolastici e un ristorante nelle vicinanze del Campus Risbergska. Tra questi anche l’ospedale universitario di Örebro, dove sono ricoverate le vittime. Attualmente, secondo le autorità locali, quattro feriti sono stati sottoposti a intervento chirurgico, due sono stabili, uno è grave mentre l’ultimo ha subito solo lievi ferite.

Secondo il tabloid locale Expressen, l’aggressore “si è sparato” ma la polizia non ha confermato l’indiscrezione. Il quotidiano Aftonbladet e l’emittente TV4 riportano invece la notizia di “diverse vittime”. Non è ancora chiaro cosa sia successo nell’istituto, che accoglie studenti di età superiore ai 20 anni e offre corsi di scuola primaria e secondaria superiore per adulti nonché lezioni di svedese per immigrati e programmi di formazione professionale per persone con disabilità intellettive.