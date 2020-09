Coronavirus, in Svezia 3 minori allontanati da genitori: segregati per 4 mesi

Per paura che contraessero il Coronavirus, sono stati segregati per 4 mesi in casa: in Svezia, tre minori sono stati allontanati dai genitori su decisione del tribunale di Jonkoping, città situata nel sud del Paese. La famiglia in questione, si apprende, è di origine straniera e non parla molto bene lo svedese. Durante tutta l’emergenza Covid-19, i due genitori hanno preferito non seguire le notizie locali (la Svezia, ricordiamo, è il Paese che ha suscitato polemiche in tutto il mondo per non aver mai imposto un lockdown ai suoi cittadini), ma affidarsi a ciò che veniva richiesto dal loro Paese d’origine, dove sono state invece imposte misure molto stringenti. Di conseguenza, per evitare che i tre figli – tutti di età compresa tra i 10 e i 17 anni – potessero essere contagiati, hanno deciso di utilizzare misure drastiche.

Secondo quanto ricostruito, infatti, da marzo a luglio i tre minori non sono mai potuti uscire da casa. Non solo: non potevano neanche vedersi tra loro, né tanto meno uscire dalla loro stanza. La loro cameretta è diventata il loro unico spazio vitale: mangiavano persino lì, con i pasti che venivano passati loro da dietro una porta sprangata. In tribunale, i genitori hanno negato ogni accusa e hanno annunciato che faranno ricorso.

Leggi anche: 1. Non possiamo essere ostaggio dei no-vax: rendiamo il vaccino antinfluenzale obbligatorio a scuola / 2. Scuola, Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI / 3. Il direttore del Gaslini a TPI: “Tutti dovremmo fare il vaccino contro l’influenza, anche i bambini”

4. L’inchiesta di TPI sui vaccini influenzali in Lombardia: “Sono in ritardo e distribuiti male” / 5. Vaccino antinfluenzale, la Sicilia aumenta di un terzo le dosi: “Ma noi farmacisti rischiamo di restare senza” / 6. Così Berlusconi ha contratto il Covid: l’incubo ha avuto inizio a Ferragosto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti “Votate due volte”: Trump invita gli elettori del Nord Carolina a commettere un reato Germania, 5 bambini trovati morti in una casa a Solingen Orban vuole bloccare il Recovery fund (e i 209 miliardi per l'Italia)