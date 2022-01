Sudafrica, incendio nella sede del Parlamento di Città del Capo. “Non è sotto controllo”

Un incendio è in corso nella sede del Parlamento sudafricano di Città del Capo. È divampato questa mattina, 2 gennaio, intorno alle 7.30, ora locale, e sul posto presenti i vigili del fuoco. “Il tetto ha preso fuoco e anche l’edificio dell’Assemblea nazionale è in fiamme” ha detto un portavoce dei servizi di emergenza della città che ha aggiunto: “L’incendio non è sotto controllo”. Sono state segnalate, inoltre, anche crepe nei muri dell’edificio.

Dai video pubblicati sui social network si vedono le fiamme e l’alta colonna di fumo. Il personale del servizio antincendio e di soccorso di Città del Capo ha fatto sapere che nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio è partito dagli uffici del terzo piano ed è, poi, arrivato alla camera dell’Assemblea nazionale. Ancora ignote le cause. Il complesso del Parlamento è composto da tre edifici. Quello più antico risale al 1884, gli atri due sono stati costruiti negli anni Venti e negli anni Ottanta.

South Africa’s parliamentary building in Cape Town is on fire.

Large flames and a huge column of smoke were seen at around 5:30am,

“The fire is not under control and cracks in the walls of the building have been reported,” city’s emergency services spox told @AFP pic.twitter.com/0t1Yv5vHsR

