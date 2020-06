In casa non c’è la connessione, studentessa si arrampica su un albero per fare l’esame online

Studentessa resta 24 ore su un albero per fare l’esame online

Durante il lockdown imposto dal Coronavirus in diversi Paesi del mondo scuole e università sono state chiuse per contenere i contagi, gli studenti hanno seguito le lezioni a distanza online ma in tanti hanno riscontrato problemi di connessione internet. È il caso di Veveonah Mosibini, una 18enne che vive in Malesia. La giovane studentessa per seguire le lezioni e dare un esame ha dovuto posizionarsi in cima a un albero del frutteto in cui lavora insieme alla famiglia. Una situazione estrema. “Ho dovuto passare 24 ore in cima ad un albero, perché solo lì la connessione è costante. E ho anche rischiato di essere punta da una vespa killer gigante”, racconta Veveonah Mosibini in un video su YouTube. Solo arrampicata a un albero, in quel punto così alto, la connessione era stabile e per questo la studentessa universitaria si è vista costretta a costruire una sorta di tenda in cima alla pianta. Il suo coraggio e la sua intraprendenza sono stati apprezzati in tutto il mondo e il suo video è stato visto e condiviso da milioni di utenti.

