Strage Nizza, Macron: “Veniamo attaccati per la nostra libertà”

“È un attacco terroristico islamista” ed “è già la terza volta che i cittadini di Nizza vengono colpiti. Veniamo attaccati per la nostra libertà, non cederemo”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine della sua visita a Nizza dopo l’attacco alla cattedrale in cui sono morte tre persone. Il presidente ha poi aggiunto: “I cattolici hanno il sostegno di tutta la Francia. La religione deve essere esercitata liberamente, perché è un valore. Si deve avere la possibilità di scelta del proprio culto. Il presidente francese ha rivolto un appello “all’unità e alla fermezza”. “Domani saranno prese nuove misure nel Consiglio della difesa” contro il terrorismo” ha poi annunciato Macron.

I soldati nelle strade francesi per la sicurezza, infatti, passeranno dagli attuali 3 mila a 7 mila.

