Strage nel Canale della Manica: affonda un gommone carico di migranti. Almeno 27 morti, ci sono bambini

Il gommone carico di migranti è affondato nel canale della Manica: era partito dalla Francia ed era diretto in Gran Bretagna. Il bilancio, in aggiornamento, è di 27 morti.

L’imbarcazione è naufragata al largo di Calais. I corpi recuperati sono di 17 uomini, sette donne – di alcune incinte – e tre bambini. Si tratta della peggiore tragedia mai avvenuta nel tratto di mare che separa i due paesi.

Sull’imbarcazione c’erano però circa 50 persone: alcuni sono stati recuperati e portati in salvo, per gli altri sono ancora in corso le ricerche. La prefettura marittima della Manica e del Mare del Nord riferisce che sono stati schierati un dispositivo aereo e marittimo, due elicotteri, una motovedetta della marina francese, una nave di sorveglianza marittima costiera e una scialuppa di salvataggio.

Il premier britannico Boris Johnson ha convocato d’urgenza il comitato per la gestione delle emergenze. Londra ha sollecitato più volte Parigi ad attuare misure più incisive per frenare il flusso delle imbarcazioni degli scafisti che dalle coste francesi cercano di raggiungere la Gran Bretagna: flusso che si è intensificato negli ultimi mesi. “Abbiamo qualche difficoltà – ha detto il premier – a persuadere alcuni nostri partner, in particolare, i francesi, a fare tutte le cose che la situazione secondo noi richiede”.

Il primo ministro francese Jean Castex ha scritto su Twitter: “ll naufragio nel canale della Manica è una tragedia. Il mio pensiero va ai tanti dispersi e feriti, vittime di trafficanti criminali che sfruttano il loro disagio e la loro miseria. Seguo la situazione in tempo reale. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin sta andando sul posto”.