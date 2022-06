Stati Uniti, Biden cade dalla bici ma rassicura tutti: “Sto bene”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è caduto durante un giro in bicicletta nei pressi della sua casa per le vacanze in Delaware. Dopo l’incidente, avvenuto di fronte ai fotografi, il 79enne è stato aiutato dalla sua scorta a rimettersi in piedi, e ha subito rassicurato tutti. “Sto bene”, ha detto Biden, che ha poi spiegato ai giornalisti di aver avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, a cui erano agganciate. Il presidente si stava fermando per salutare alcuni sostenitori, che gli avevano rivolto gli auguri per la Festa del papà.