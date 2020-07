Coppia di sposi scatta le foto di nozze in riva al mare: un’onda li trascina nell’oceano | VIDEO

Coppia di sposi scatta le foto di nozze in riva al mare: onda li trascina nell’oceano | VIDEO

Una coppia di sposi si è recata in riva al mare per scattare le foto di nozze, ma è stata protagonista di un momento drammatico, immortalato in un video amatoriale: un’onda, infatti, ha travolto i neo coniugi trascinandoli nell’oceano. La vicenda è avvenuta a Laguna Beach, in California, ed è stata catturata in un filmato, divenuto ben presto virale sui social, realizzato da un passante che si trovava in un belvedere situato nei pressi del Montage Hotel. Come si può vedere nel video, i due sposi erano in piedi su alcune rocce quando un’onda improvvisa li ha travolti, trascinandoli nell’oceano Pacifico.

Solo il tempestivo intervento dei bagnini e dei vigili del fuoco di Laguna Beach ha evitato il peggio.I due, infatti, sono stati tratti in salvo e portati immediatamente sulla spiaggia. Secondo quanto riferito dalle autorità, i neo coniugi, le cui identità non sono state svelate, non hanno fortunatamente riportato ferite gravi. Per gli sposi solo un grande spavento, che contribuirà a rendere ancora più indimenticabile il giorno delle loro nozze.

