Auto finisce nel negozio: muore un bimbo di tre anni, ferita la madre

Un drammatico incidente alla base della morte di un bambino di appena tre anni, Xander Irvine. I genitori hanno raccontato di essere “devastati e di sentire come se i loro cuori fossero stati strappati via”. La tragedia è avvenuta lo scorso martedì a Edimburgo, in Scozia. Particolare la dinamica: un’auto è entrata sfondando la vetrina di un negozio a Morningside Road.

La madre del piccolo, Victoria, 37 anni, è rimasta ferita in modo non grave. Alla guida dell’auto impazzita, una Kia rossa, c’era una donna di ben 91 anni, rimasta miracolosamente illesa. “Xander era un bambino molto felice e intelligente, molto amato dai suoi genitori Victoria e Paul. Era un vero chiacchierone che amava i libri, giocava con tutti i tipi di veicoli e con i Lego”, si legge nel comunicato ufficiale della famiglia diffuso dalla polizia. “Victoria e Paul sono devastati e si sentono come se i loro cuori fossero stati strappati via. Xander mancherà moltissimo a tutti. I suoi genitori desiderano ringraziare i paramedici, la polizia, i vigili del fuoco e il servizio di soccorso e tutti coloro che hanno prestato aiuto sulla scena dell’incidente”.

Intanto sono in corso le indagini per chiarire dinamica e cause dell’incidente. L’ispettore Roger Park, dell’unità di polizia della città di Edimburgo, ha dichiarato: “I nostri pensieri vanno alla famiglia di Xander in questo momento incredibilmente difficile. Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a coloro che sono intervenuti e hanno contribuito alle conseguenze immediate di questo tragico incidente e alla polizia e agli altri servizi di emergenza che erano sul posto”.

