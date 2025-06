Sparatoria in una scuola a Graz: almeno otto morti e diversi feriti

Almeno otto moti e diversi feriti: è il drammatico bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola di Graz, in Austria. Il conflitto a fuoco si è verificato nell’istituto Borg nella Dreierschützengasse dove è in corso un’operazione dell’unità speciale Eko-Cobra. Secondo quanto ricostruito dai media austriaci, l’aggressore sarebbe stato trovato morto in uno dei bagni della scuola. All’interno dell’istituto scolastico vi sono ancora diversi docenti e alunni chiusi nelle classi. Almeno uno dei professori è in contatto con l’unità Eko-Cobra.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) June 10, 2025