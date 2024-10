Violente alluvioni in Spagna: oltre 50 morti nella regione di Valencia

Esteri / Gaza: oltre 43.160 morti dal 7 ottobre 2023. Più di 2.790 in Libano. Israele: 2 feriti in un attacco di Hezbollah. Atteso oggi il primo discorso del leader Naim Qassem. Tel Aviv ordina un'evacuazione a Baalbek. Idf: "Ucciso vicecomandante della forza Radwan". Il ministro israeliano Cohen: "Ci vorrà tempo per la tregua"