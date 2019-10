In Somalia è attesa una tempesta tropicale

In Somalia è attesa una tempesta tropicale. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni il paese sarà colpito da una serie di forti venti e piogge. Le zone più colpite saranno quelle del Puntland e del Somaliland, ma il rischio di alluvioni e inondazioni improvvise è in aumento in tutta la regione.

La previsione è stata annunciata oggi, giovedì 31 ottobre 2019, dal Climate Prediction & Applications Centre dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD). Si tratta di un’organizzazione internazionale politico-commerciale formata dai paesi del Corno d’Africa, fondata nel 1986.

Secondo un comunicato stampa pubblicato oggi, la tempesta tropicale dovrebbe colpire il nord del Corno d’Africa nei prossimi quattro o cinque giorni.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA), ha affermato che almeno 182 mila persone, in Somalia, risultano sfollate a causa delle alluvioni avvenute nel Paese.

Le zone più colpite dal maltempo, sono, finora, le aree meridionali. Ci sono già state delle vittime e la situazione, nei giorni scorsi, si è rivelata talmente drammatica che l’Ufficio delle Nazioni Unite aveva lanciato un allarme per crisi umanitaria.

