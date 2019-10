Soldato uccide 8 commilitoni in base russa in Siberia

Un soldato ha ucciso otto commilitoni e ne ha feriti altri due nella base russa di Gorny in Siberia, nella regione della Transbaikalia, a 150 chilometri dal confine con la Mongolia. A confermare la notizia è stato il ministero della Difesa russo.

ll soldato di servizio nell’officina tecnico militare avrebbe approfittato del cambio della guardia intorno alle 18,20 (ora locale) e avrebbe iniziato a sparare contro i suoi commilitoni con un’arma presente nella base.

L’uomo è stato arrestato e non sono ancora chiare le motivazioni del suo gesto. Secondo il ministero della Difesa russo, il soldato che ha ucciso i commilitoni avrebbe avuto “un esaurimento nervoso per problemi personali non legati agli obblighi militari”.

