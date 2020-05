Singapore, l’inquietante robot anti-virus che dice alle persone di tenere le distanze | VIDEO

Singapore, un robot a quattro zampe ricorda alle persone di mantenere le distanze di sicurezza

Un robot a quattro zampe sorveglia il Bishan-Ang Mo Kio Park a Singapore. Il vigilante tecnologico ha un solo obiettivo, quello di ricordare alle persone di mantenere le distanze di sicurezza. Il robot, che risponde al nome di Spot, pattuglierà parchi, giardini e riserve naturali gestite dal National Parks Board, così come girerà per i parchi comunali. Il robot trasmetterà un messaggio registrato con il quale ricorderà ai visitatori del parco di osservare le misure di sicurezza.

Spot è dotato di telecamere, con le quali potrà stimare il numero di visitatori all’interno dei parchi: il robot, però, non potrà tracciare o riconoscere gli individui ripresi nell’obiettivo né raccogliere dati personali. L’sperimento del robot vigilante a Singapore sarà in vigore per due settimane: se dovesse avere successo, il robot sarà preso in considerazione con maggior efficacia durante le ore di pattuglia al mattino e alla sera.

Intanto, come si vede nel video, le persone che s’imbattono nel robot a quattro zampe in genere si allontanano in fretta, per poi immortalarlo in una foto o in un video, rigorosamente a distanza.

