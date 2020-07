Corea del Sud, trovato morto il sindaco di Seul Park Won-soon

Si è risolto nel peggiore dei modi il mistero che nelle ultime ore aveva avvolto Seul, la capitale della Corea del Sud: il sindaco, Park Won-soon, è stato trovato morto dopo essere scomparso per ore. A lanciare l’allarme, nella mattinata di oggi, era stata la figlia del primo cittadino: “Mio padre se ne è andato quattro o cinque ore fa dopo avere lasciato parole simili a un testamento. Il suo telefono attualmente è spento”, aveva detto. Parole che avevano fatto pensare al peggio. Nonostante ciò, per tutta la giornata sono andate avanti le ricerche, condotte dalla polizia con l’aiuto di cani e droni. Alla fine, il tragico ritrovamento: il corpo del sindaco di Seul è stato rinvenuto in un’area a nord della capitale sud-coreana.

Non è ancora chiaro cosa sia successo a Park, né se si tratti di un suicidio (una pista, questa, alimentata dal biglietto lasciato dal sindaco alla famiglia). La polizia adesso indaga per capire le cause della sua morte. In mattinata Kim Ji-hyeong, un funzionario del governo metropolitano di Seul, aveva confermato che Park non si è presentato al lavoro oggi per motivi non specificati e che, a causa di “inevitabili circostanze”, erano stati annullati tutti i programmi del sindaco di Seul.

Park era sindaco di Seul dal 2011: a giugno dell’anno scorso era stato confermato per il suo terzo e ultimo mandato. Membro del Partito democratico liberale del presidente Moon Jae-in, per molti anni Park è stato attivista e avvocato per i diritti umani. Veniva anche considerato uno dei papabili candidati al ruolo di presidente della Corea del Sud alle elezioni del 2022.

