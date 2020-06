Washington, “Black Lives Matter” scritto a caratteri cubitali sulla strada verso la Casa Bianca

Muriel Bowser, sindaco di Washington dal 2015, ha fatto dipingere a lettere cubitali gialle la scritta “Black Lives Matter”, proprio sulla strada che porta alla Casa Bianca, davanti a cui numerose persone sono andate a protestare dopo la morte di George Floyd. “Questa settimana c’è stata una disputa riguardo a chi ‘appartenesse’ questa strada – ha dichiarato in un tweet John Falcicchio, capo dello staff di Bowser. – “Con questa azione il sindaco Bowser ha voluto mettere in chiaro che questa è la strada di DC, e ha voluto onorare i manifestanti che hanno protestato pacificamente lunedì sera di fronte alla Casa Bianca”.

Nonostante l’azione del sindaco a favore del movimento, gli attivisti di Black Lives Matter Global Network di Washington DC hanno tuttavia criticato questa mossa come un gesto vuoto e privo di significato o conseguenze da parte di Bowser. “Questa è una distrazione dai reali cambiamenti politici. Questo gesto è un chiaro tentativo di piacere ai bianchi liberali ignorando le nostre richieste -scrive un’attivista del movimento su Twitter. Black Lives Matter significa togliere fondi alla polizia. Bowser è sempre stato dalla parte sbagliata della storia del BLMDC”.

Il gesto di Bowser arriva effettivamente diversi giorni dopo che Trump ha ordinato alle truppe della Guardia Nazionale di sgomberare con la forza i manifestanti che protestavano pacificamente fuori dalla Casa Bianca lunedì sera. In quella occasione la folla infatti è stata allontanata, grazie ad un uso sistematico di gas lacrimogeni, in modo che Trump potesse uscire dalla Casa Bianca e recarsi alla chiesa episcopale di St. John e posare per una foto presidenziale. In quella occasione Bowser ha però duramente criticato Trump e in un tweet ha spiegato: “Ho imposto il coprifuoco alle ore 19. Ben 25 minuti prima del coprifuoco. E senza alcuna motivazione la polizia federale ha usato la forza sui manifestanti che stavano protestando pacificamente”.

Leggi anche:1. La sindaca di Washington cambia il nome della strada che porta alla Casa Bianca: “Si chiamerà Black Lives Matter”/ 2. Così la polizia Usa pesta brutalmente i manifestanti (disarmati) | VIDEO

Potrebbero interessarti Non solo George Floyd: negli Usa si protesta anche per Breonna Taylor La sindaca di Washington: "La strada che porta alla Casa Bianca si chiamerà Black Lives Matter" Morto l’ex prete che lasciò la Chiesa per sposare un 27enne. Il vedovo: “Ora mi godo l’eredità”