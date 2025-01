Ryanair fa causa a un passeggero, chiesti 15mila euro di danni: “Comportamento imperdonabile”

Esteri / Gaza: 45.936 morti dal 7 ottobre 2023. 9 vittime in un raid israeliano contro un'ex scuola usata come rifugio per sfollati. Idf: "Era un centro di comando di Hamas". Israele intercetta un razzo lanciato dal sud della Striscia: nessun ferito. Cisgiordania: Tel Aviv bombarda un gruppo armato a Tamun. Wafa: "3 morti, compresi due bambini". Siria, il ministro degli Esteri francese: “Ue potrebbe revocare presto le sanzioni”. Yemen: Usa bombardano due depositi di armi degli Houthi