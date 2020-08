Russia, deposito di benzina in fiamme: il video dell’esplosione

È diventato virale sui social un video che mostra la terribile esplosione di un deposito di benzina avvenuta nella giornata di domenica 10 agosto nella città di Volgograd, in Russia. Nel filmato, girato da un’automobilista lungo un’autostrada, si vedono in lontananza le fiamme che avvolgono il deposito quando, all’improvviso, avviene l’esplosione con un’enorme fiammata che si alza in cielo. L’incidente, le cui cause sono ancora sconosciute, ha provocato una decina di feriti secondo quanto riferito dai media russi. Le immagini in breve tempo hanno iniziato a fare il giro dei social con molti utenti che hanno paragonato l’incidente alla terribile esplosione al porto di Beirut, che però è stata ben più grave dal momento che, oltre a distruggere parte della capitale del Libano, ha provocato almeno 200 morti e circa 4mila feriti.

Leggi anche: 1. Libano: devastante esplosione al porto di Beirut. Le impressionanti immagini della deflagrazione / 2. Beirut, tre bimbi travolti in casa dalle esplosioni mentre guardano dalla finestra: il video shock / 3. Beirut, la collaboratrice domestica porta in salvo la bambina poco dopo l’esplosione | VIDEO / 4. Colombia: si avvicinano a un’autocisterna ribaltata per rubare la benzina, ma il tir esplode e fa una strage

Potrebbero interessarti “La regina Elisabetta lascerà il trono nel 2021, ma non a Carlo”: l’indiscrezione Perù, scopre il tradimento della moglie grazie a Google Maps e pubblica le foto sui social Usa 2020: perché, nonostante sia molto indietro nei sondaggi, Trump può ancora vincere le elezioni