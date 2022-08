La Russia costruirà due nuovi reattori nucleari in Ungheria

L’agenzia statale russa per l’energia atomica Rosatom avvierà la costruzione di due reattori nucleari in Ungheria, come riporta la Bbc. Verrà ampliata la centrale nucleare di Paks che genera il 40% del totale dell’elettricità nel Paese. Al momento, la centrale ha quattro reattori di era sovietica e il termine dei lavori di ampliamento è previsto per il 2030, come ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto che su Facebook ha pubblicato un video con le immagini del cantiere: “Che la costruzione abbia inizio”, si legge nella didascalia. “Si tratta di un grande passo, di una pietra miliare”, ha detto. E ha aggiunto: “Così facendo garantiremo la sicurezza energetica dell’Ungheria a lungo termine e proteggeremo gli ungheresi dalle oscillazioni selvagge dei prezzi dell’energia”. Con la costruzione dei due nuovi reattori verrà più che raddoppiata la capacità di produzione, si legge sulla Bbc. Il costo del progetto è di 12,5 miliardi di euro ed è in gran parte finanziato dalla Russia: per dieci miliardi.

L’Ungheria mantiene rapporti di cooperazione con Mosca e Rosatom non è stata inserita nell’elenco delle aziende sanzionate a Bruxelles.