La Russia ancora contro Mattarella: “Le sue parole avranno conseguenze”

La Russia attacca ancora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dichiarando che le parole del Capo dello Stato non resteranno “senza conseguenze”.

È quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che in una tv russa ha dichiarato: “Nella sua veste di presidente ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non rimarrà mai senza conseguenze”.

“Purtroppo l’Italia è il Paese in cui è nato il fascismo – ha aggiunto – Questo ci viene detto da una persona che non può fare a meno di sapere quanti soldati italiani hanno ucciso i nonni e i bisnonni sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale sotto le bandiere e gli slogan nazisti. Su quale base questo viene detto nell’anno dell’80esimo anniversario della nostra Vittoria?”.

E ancora: “Abbiamo dato una risposta, che ha dato origine non solo a un’ondata di russofobia e alla presunta pseudo-difesa del presidente italiano. La gente ha creato una petizione online in cui comuni cittadini italiani, giornalisti, personaggi pubblici hanno iniziato a scrivere che si scusano con i russi per queste parole indegne”.

Mosca si è irritata per le parole che il presidente della Repubblica ha pronunciato lo scorso 5 febbraio a Marsiglia dove il Capo dello Stato ha ricevuto una laurea honoris causa.

“Anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura” sono state le parole di Mattarella che hanno fatto infuriare la Russia.