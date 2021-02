Una storia a lieto fine. Un uomo ha ritrovato la sua gatta dopo 15 anni. “Sono scoppiato a piangere, non avevo mai smesso di pensare a lei in tutti questi anni”, ha raccontato commosso Charles tenendo tra le braccia la sua amata gattina Brandy. L’incredibile ritrovamento è avvenuto a Palmdale, negli Stati Uniti.

Per settimane l’uomo aveva cercato il suo animale, fino poi a perdere le speranze e rassegnarsi all’idea di non rivedere più la sua Brandy. Eppure a volte certi piccoli miracoli accadono. A rendere possibile il ritrovamento è stato un volontario di un’associazione dedita alla cura degli animali, che ha trovato la gattina ferita e disorientata e l’ha portata in un rifugio di animali. Così ha scoperto che non si trattava di un animale randagio, perché aveva il microchip. Il volontario ha potuto dunque riconsegnare Brandy nelle braccia di Charles, dopo ben 15 anni. L’uomo è residente nella San Fernando Valley, 65 chilometri da Palmdale. “Quando ho ricevuto la telefonata pensavo fosse un errore, – ha confessato Charles – avevo adottato Brandy quando aveva solo due mesi, un giorno era in giardino e non l’ho più trovata. Ero molto triste, perché adottarla per me significava avere l’obbligo morale di prendermi cura di lei per il resto della vita”.

Dopo tanti anni, la possibilità che ormai Brandy fosse morta era alta. “Avevo paura che l’avessero uccisa i coyote, ma speravo in fondo che qualcun altro l’avesse presa e se ne fosse preso cura. Quando mi hanno chiamato ho pensato che avessero sbagliato. Pensavo ci fosse una possibilità su un milione che si trattasse proprio di Brandy”. E invece era proprio lei. “L’ho presa in braccio e ha iniziato a fare le fusa. È stato così bello averla di nuovo tra le mie braccia”.

