Regno Unito, la Camera dei comuni ha scelto il successore di Bercow: Lindsay Hoyle è il nuovo speaker

La Camera dei Comuni britannica ha scelto il suo nuovo speaker: è sir Lindsay Hoyle, del Labour Party, il successore di John Bercow, in carica negli ultimi dieci anni. Hoyle, 62 anni e dal 2010 vice speaker vicario, è stato eletto al quarto scrutinio con 325 voti a favore.

Il presidente uscente, figura chiave nel ruolo di arbitro dei dibattiti parlamentari, ha concluso il suo mandato il 31 ottobre 2019, giorno in cui sarebbe dovuta compiersi la Brexit, poi rimandata a gennaio 2020. La designazione del nuovo speaker arriva a poco più di un mese dalle elezioni politiche del 12 dicembre prossimo.

Addio a "Mr. Order", lo speaker di Westminster

Erano 7 i deputati in corsa per la presidenza e per la successione a John Bercow: 4 laburisti e 3 conservatori, 4 donne e 3 uomini. Tra gli altri vi erano la ex leader ad interim, ex ministra e attuale Mother of the House Harriet Harman e Chris Bryant, ex pastore anglicano dichiaratamente omosessuale. Tra le fila dei Tory, vi erano l’altra vice speaker Eleanor Laing ed Edward Leigh, brexiteer e stretto collaboratore di Margaret Thatcher. Alla fine, però, ha avuto la meglio sir Lindsay Hoyle, dato come favorito alla vigilia.

Adesso, nei prossimi giorni, la Camera verrà sciolta in vista del voto.

Brexit, è tutto da rifare: il commento

Lindsay Hoyle ha già mostrato nei suoi turni di presidenza dell’assemblea una certa mano ferma e un piglio grintoso. Laburista per tradizione di famiglia, di lui si sa anche che ha una sconfinata passione per il mito di Lady D.

La sua elezione è arrivata nella serata di lunedì 4 novembre 2019, dopo la prima scrematura, avvenuta con l’eliminazione successiva dei meno votati, sotto la guida dell’ex ministro Ken Clarke, Father of the House, il deputato di maggior anzianità parlamentare.

In attesa di vedere Lindsay Hoyle in azione, rivediamo in questo video una compilation dei migliori momenti di John Bercow alla Camera: