John Bercow lascia la Camera dei Comuni: addio a “Mr. Order”, lo speaker di Westminster

Oggi, 31 ottobre 2019, John Bercow, lo speaker della Camera dei Comuni britannica lascia il suo incarico. Bercow è diventato celebre in tutto il mondo per le sue poco sobrie cravatte e il suo “Order, Order”, con cui richiamava il silenzio tra i deputati britannici. Nel giorno in cui sarebbe dovuta concludersi la Brexit, poi rimandata a gennaio 2020, Bercow esce di scena, dopo 10 anni di onorato servizio.

Il suo sarebbe dovuto essere un ruolo neutrale, ma Bercow è diventato negli ultimi 3 anni uno dei simboli del fronte degli anti-brexiters, e uno dei più strenui oppositori dei Boris Johnson.

“Senza dubbio ha tanti detrattori quante persone che lo adorano”, dice Sebastian Whale, autore di “Called to Order” la biografia di Bercow che uscirà a breve. John Bercow ha avuto il merito di modernizzare il Parlamento, abbandonando la vecchia tradizione della parrucca, cambiando l’orario di seduta e dando un’aurea decisamente pop a una delle più antiche istituzioni al mondo.

Anticonformista, accusato di imparzialità e a tratti bizzarro, Bercow non sarà facilmente dimenticato dal popolo britannico. Secondo la Bbc nei suoi 10 anni di carriera ha pronunciato la frase “Order” circa 14mila volte.

Il sostituto di Bercow sarà scelto dai deputati lunedì 4 novembre. In tutto sono nove i candidati, inclusi i tre vicepresidenti di Bercow.

Qui una compilation dei migliori momenti di John Bercow alla Camera:

