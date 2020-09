Regno Unito, diverse persone accoltellate a Birmingham. La polizia: “grave episodio”

Diverse persone sono state accoltellate nella notte nel centro di Birmingham, in Inghilterra, in quello che la polizia locale ha definito “un grave episodio”. Lo riporta la Bbc. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona. Secondo il racconto di una testimone, Cara, che ha parlato a Bbc Radio Live, la causa degli accoltellamenti sarebbe stata una gigantesca rissa tra bande giovanili rivali. La donna ha spiegato di aver visto affrontarsi con i coltelli “un gruppo di ragazzi contro un altro” e di aver anche udito “insulti razzisti”.

Cara, che fa la Pr in un locale dell’Arcadian Centre, ha spiegato che a mezzanotte e mezza aveva appena smontato dal suo turno quando “ha sentito uno scoppio e ha visto un gran parapiglia” in strada. “C’erano tante persone che si prendevano a pugni e la gente usciva dai pub e dai locali a vedere cosa succedeva”. “Lavoro da due anni in un locale e di risse ne ho viste tante ma mai come stanotte, l’atteggiamento era diverso”, ha raccontato, “nel giro di tre ore ho sentito che sono successe tante cose, accoltellamenti, incidenti d’auto e altro, è tutto così sconvolgente per me”.

Almeno 4 persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le loro condizioni di salute. “Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham”, ha scritto su Twitter la polizia delle West Midlands: “Siamo subito arrivati, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona. Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi. Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena, assicurandosi i feriti ricevano cure mediche”.

La polizia non si è ancora sbilanciata sulla matrice delle aggressioni spiegando che si sta ancora indagando. Gli agenti hanno isolato alcune strade del centro attorno a Hurst Street, molto frequentato per la movida, e Bromsgrove Street. Lanciato un invito alla popolazione a mantenere la calma e a tenersi alla larga dalla zona degli accoltellamenti.

Leggi anche: Usa, 17enne accusa forti dolori al petto: i medici gli trovano un ago conficcato nel cuore

Potrebbero interessarti Elezioni Usa 2020: endorsement della nipote di Bin Laden per Trump Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Sanofi, vaccino per Europa e Usa a meno di 10 euro Francia, Facebook ha bloccato il video della morte in diretta di Alain Cocq