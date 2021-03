La regina Elisabetta: “Addolorata per le difficoltà di Harry e Meghan”

La regina Elisabetta risponde all’intervista bomba rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, e trasmessa dalla Cbs, dicendosi “addolorata” dalle difficoltà che la coppia ha affrontato prima di emigrare negli Stati Uniti.

In un comunicato, infatti, si legge che “l’intera famiglia è rattristata nell’apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan”.

La sovrana d’Inghilterra ha commentato anche le accuse di razzismo lanciate da Meghan nei confronti di un membro non meglio identificato della Royal Family.

Accuse definite “preoccupanti” dalla regina, che sono state “prese molto seriamente”, motivo per cui, si legge ancora nel comunicato diffuso da Buckingham Palace, verranno “affrontate dalla famiglia privatamente”.

“Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia” si legge ancora nel comunicato che riporta le parole della regina Elisabetta.

L’intervista di Harry e Meghan

Nel corso della loro intervista, la coppia aveva raccontato come la loro esperienza all’interno della Famiglia reale fosse peggiorata subito dopo il matrimonio.

“Una volta sposati tutto iniziò a peggiorare: non ero protetta. Anzi erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia” ha dichiarato l’ex attrice.

Mentre sulle accuse di razzismo, Meghan ha raccontato: “Nei mesi in cui ero incinta di Archie ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: ‘Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle‘”.

